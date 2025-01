Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 31 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 31 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state attraversando una fase diversa della vostra vita. Concentratevi di più sulla realizzazione dei vostri desideri più profondi e quelli del cuore. La vostra indole estremamente sensibile (e suscettibile) non deve tornare ancora una volta a dominare la vostra vita. Lavoro? Situazione economica variabile, attenzione se dovete vendere qualcosa oppure acquistare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 gennaio 2025), situazioni che non andavano bene ora possono mostrare ulteriormente la corda, il loro lato debole. Evitate di chiedere troppi pareri, tanto lo sapete, alla fine fate solo quello che volete voi… Capitolo lavoro: le questioni professionali vanno avanti con fermezza, è probabile che ci sia un grande sviluppo entro metà anno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se vivete in coppia già da tempo la vostra unione è già stata sottoposta a tanti influssi incerti, se avete resistito fino ad adesso si può dire che il peggio è passato. Per quanto riguarda il lavoro, siete ancora in una fase di lieve incertezza. Tenete duro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci saranno dubbi in amore, forse sulla fedeltà di una persona? Anche se la vostra storia funziona pare che ci siano distanze da colmare, i pensieri sono altrove. Per quanto riguarda il lavoro, gli investimenti e la riscossione di danaro risultano essere bloccati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 31 gennaio 2025), le stelle sono dalla vostra parte. Potrete persino parlare di un periodo vantaggioso per quanto riguarda le storie vissute da tempo, chi vuole disfarsi di una storia che non funziona avrà meno remore.

PESCI

Cari Pesci, Venere è per gli ultimi giorni nel segno, non ci saranno elementi di disturbo particolari. Semmai in certi casi sarete proprio voi ad allontanare chi non è più adeguato alla situazione. Per quanto riguarda il lavoro, non escludete un rilancio in questo mese di febbraio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: le stelle sono dalla vostra parte. Potrete persino parlare di un periodo vantaggioso per quanto riguarda le storie vissute da tempo.