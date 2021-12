Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna favorevole è certamente un buon segnale, ma in amore permangono parecchi dubbi. Sul lavoro invece avete ritrovato fiducia in voi stessi e nei più stretti collaboratori, e ora non vedete l’ora di rimettervi in pista. La concorrenza è alta e nel frattempo si è avvantaggiata. Se invece desiderate trovare un nuovo impiego, potete farlo il prima possibile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 dicembre 2021), la Luna è in opposizione, per cui c’è bisogno di maggiore chiarezza se non volete litigare con il partner e con chi vi circonda. Sul lavoro mettetevi in gioco e dimostrate a tutti il vostro valore. Non avete nulla da temere.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata molto positiva che aprirà la strada ad un weekend da assoluti protagonisti. Se finora non lo avete fatto, cercate di parlarvi e chiarire eventuali discussioni. Sul lavoro non riuscite ancora a spiccare il volo. Rimboccatevi le maniche e dimostrate il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, in amore potrebbero tornare a galla dei problemi che ormai sembravano superati. Cercate sempre il dialogo con il partner, tenersi tutto dentro non serve a niente. Sul lavoro fate attenzione: una chiamata all’ultimo momento potrebbe stravolgere i vostri piani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 dicembre 2021), in amore periodo interessante per chi è single da tempo e che può finalmente rimettersi in pista per trovare l’anima gemella. Sul lavoro se ci saranno nuove proposte valutatele con calma.

VERGINE

Cari Vergine, questo non è certo il momento di strafare per il vostro segno. Sono tanti gli impegni da risolvere e le cose che non vanno come vorreste. Staccate un po’ la spina e cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi. In mattinata ci sarà una bella energia, approfittatene. Sul lavoro parecchio nervosismo, ritrovate la tranquillità perduta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottimo periodo per chi è single da tempo.