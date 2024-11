Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 29 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i transiti nel corso delle prossime ore metteranno un po’ in disparte la vita sentimentale, gli aspetti più incisivi infatti sono diretti verso il settore pratico. Capitolo lavoro: arrivano opportunità che possono portare nuovamente al successo, però tuttavia siete ansiosi e probabilmente anche terribilmente desiderosi di cambiare “aria”.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 novembre 2024), sarebbe un vero peccato lasciare che questa bella energia vi sfiori da lontano senza nemmeno lasciare che quella certa persona si avvicini… Venere porta ancora emozioni sincere, le giornate più interessanti sono quelle che state vivendo. Venere continua a provocare in maniera positiva la vostra intelligenza nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, questi pianeti sollecitano da lontano la vostra ambizione e fanno intravedere possibilità di avanzare rapidamente verso il vostro obiettivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un fase di esitazione, in cui vi siete sentiti poco capiti e realizzati proprio nel settore dei sentimenti ora le cose cambiano. Il fatto di non avere più remore “addosso” rappresenta un grande passo avanti. Capitolo lavoro: state vivendo un periodo di novità e di occasioni che vale la pena di prendere in considerazione e di approfondire, soprattutto se avete qualche iniziativa in mente…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non abbiate paura di innamorarvi se il cuore è solo da tempo. Il periodo asseconda il bisogno di concretizzare, di realizzare ma l’amore deve tornare nei vostri pensieri e nelle azioni di tutti i giorni. Capitolo lavoro: le nuove combinazioni planetarie rivelano la possibilità di andare avanti, di ottenere consensi. Bene così!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 novembre 2024), se avete qualcosa da dire al vostro partner, conviene gestire con intelligenza questi giorni della settimana ma soprattutto la forza che la luna imprime alle giornate del fine settimana. Capitolo lavoro: il periodo è valido, creativo, ma attenzione alle spese di troppo, anche per compensare una delusione potreste mettere mano al portafoglio in maniera compulsiva.

PESCI

Cari Pesci, avreste proprio bisogno di una persona piacevole, che vi conforti, rassereni in questo periodo molto particolare della vostra vita in cui soprattutto a livello pratico e lavorativo ci sono dubbi. Lavoro? E’ certamente un periodo di riflessione. Non è facile il rapporto con i soci o i collaboratori.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: grandi passi avanti sia nella vita privata sia nel lavoro.