Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 29 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox è un buon momento della vostra vita, soprattutto per fare nuovi progetti per il futuro sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Non abbiate paura di mischiare un po’ le carte e cambiare direzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi partirà non con troppe energie, ma nel pomeriggio le cose andranno molto meglio. Un po’ di nervosismo non vi farà alzare dal letto con il piede giusto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è una giornata abbastanza complicata, siete nervosi e pronti a spazientirvi per cose anche molto banali. Per quanto riguarda l’amore, avete deciso di vivervi un momento di leggerezza e di tenere lontane tutte quelle relazioni per voi troppo impegnative.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, fate attenzione a quello che dite e che fate, perché le scelte di oggi influenzeranno il vostro futuro. Sul lavoro siete alla ricerca di una certa stabilità, quindi remate in questa direzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox oggi dovete concentrarvi, più che mai, sul futuro e non guardare più al passato con nostalgia. Dovete fare dei passi avanti nella direzione della vostra felicità.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox oggi sarà una giornata in cui cercare di risolvere alcuni problemi lavorativi e sentimentali. Cercate di metterci il giusto entusiasmo, o il partner penserà che qualsiasi cosa dovete fare con lui/lei vi risulta troppo pesante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: è un buon momento della vostra vita, soprattutto per fare nuovi progetti per il futuro sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo

