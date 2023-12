Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore con la luna dalla vostra parte potrete godere di bellissime emozioni e anche una bella dose di passione. Sul lavoro è il momento di impegnarsi per ottenere risultati e ambire a posizioni più gratificanti. Non prendetevela se le cose non vanno subito secondo i piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 dicembre 2023), in amore potrete iniziare a fare progetti per il futuro prossimo e sul lavoro con la fine dell’anno riuscirete a ottenere belle soddisfazioni. Non prendetevela se le cose non vanno subito secondo i piani.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa giornata parte con la luna favorevole quindi aspettatevi belle emozioni. Sul lavoro dopo una fase di cambiamenti arriva un po’ di stabilità. Ottime opportunità di successo. Non prendetevela se le cose non vanno subito secondo i piani.

CANCRO

Cari Cancro, attenzione a questa luna che porta un po’ di battibecchi nella vostra vita sentimentale. Sul lavoro avete fatto passi da gigante e tutti si sono accorti di quanto siete cresciuti, capi compresi. Non prendetevela se le cose non vanno subito secondo i piani.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 dicembre 2023), in amore avete una grande voglia di guardare al futuro e iniziare a mettere le basi per una famiglia tutta vostra. Sul lavoro arriva un bellissimo momento di conferme. Non prendetevela se le cose non vanno subito secondo i piani.

VERGINE

Cari Vergine, bello questo cielo per l’amore e se siete single non chiudetevi in casa. Sul piano professionale la vostra lungimiranza vi premierà. Otterrete grande successo in ogni campo e vi toglierete belle soddisfazioni, solo così riuscirete a rimboccarvi le maniche e capire da che parte state andando.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: attenzione a questa luna che porta un po’ di battibecchi nella vostra vita sentimentale.