Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 25 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ti senti più in armonia, e questo si riflette nei rapporti con gli altri. È una giornata che favorisce gli incontri, i chiarimenti e la bellezza in ogni forma. Se devi fare una scelta, fidati del tuo senso estetico ed emotivo. In amore c’è voglia di dolcezza, anche se certe ferite ancora bruciano. Concediti tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 luglio 2025), una giornata potente per te, sotto ogni punto di vista. Hai la mente lucida e sai esattamente cosa vuoi ottenere, specie sul lavoro. Potresti affrontare una questione delicata con coraggio, e ne uscirai a testa alta. In amore, attrazioni forti ma anche interrogativi: fidati del tuo intuito, ma senza ossessionarti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata interessante per chi ha voglia di mettersi in gioco. Potresti sentire il richiamo di un viaggio, di una nuova esperienza o semplicemente della libertà. Attenzione a non diventare impaziente con chi non ti segue nei tuoi slanci. In amore torna l’ironia, che per te è sempre un ponte verso il cuore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, senti il bisogno di costruire qualcosa di solido, anche se richiede tempo e fatica. Non ti spaventa la lentezza, purché ci sia direzione. Sul lavoro c’è da rivedere alcune dinamiche, forse un ruolo va rinegoziato. Nei rapporti affettivi sei più riservato del solito, ma un piccolo gesto può dire molto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 luglio 2025), il cielo ti stimola e ti spinge verso il futuro. Hai bisogno di novità, e oggi potresti fare incontri interessanti o ricevere notizie che aprono orizzonti. Non tutto è chiaro, ma la direzione è stimolante. In amore, spazio alla leggerezza: evita di drammatizzare piccoli contrattempi.

PESCI

Cari Pesci, una giornata ricca di percezioni e piccoli segnali. Se lavori in ambito creativo o a contatto con le emozioni altrui, potresti vivere momenti molto intensi. Anche nei rapporti personali hai voglia di autenticità: non sopporti più le maschere. Lasciati guidare, ma senza perderti. Un sogno potrebbe farti capire molto più di quanto immagini.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: se lavori in ambito creativo o a contatto con le emozioni altrui, potresti vivere momenti molto intensi.