Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 25 luglio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna in aspetto favorevole ti invita a parlare chiaro, soprattutto con chi conta per te. Se hai avuto tensioni recenti, oggi è il momento giusto per sanare le incomprensioni. Sul lavoro potresti ricevere un piccolo segnale di cambiamento: niente di eclatante, ma utile per aprire nuove strade. In amore, la passione torna a farsi sentire, anche se con qualche esitazione iniziale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 luglio 2025), ti senti più determinato, anche se le cose intorno a te si muovono lentamente. È una giornata adatta per consolidare i progetti in corso piuttosto che avventurarti in nuove iniziative. I sentimenti chiedono stabilità: se una persona ti crea confusione, potresti prendere le distanze. La sera sarà più tranquilla, ideale per coccolarti un po’.

GEMELLI

Cari Gemelli, la tua mente è vivace, piena di intuizioni e voglia di comunicare. Se lavori con le parole o a contatto con il pubblico, oggi potresti ricevere apprezzamenti o opportunità. L’amore è in fase di ripresa: un messaggio o una conversazione potrebbero riaccendere un’emozione. Attenzione però a non dire troppo, o troppo in fretta.

CANCRO

Cari Cancro, dopo le emozioni intense degli ultimi giorni, senti il bisogno di fare chiarezza dentro e fuori di te. È il giorno giusto per chiudere ciò che è rimasto in sospeso, soprattutto in ambito affettivo. Il lavoro ti richiede concentrazione, ma potresti sentirti un po’ svuotato: concediti pause rigeneranti. In serata ritrovi equilibrio e dolcezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 25 luglio 2025), il Sole entra nel tuo segno e porta nuova linfa, fiducia e voglia di emergere. Dopo settimane di riflessione, senti di poter rimettere mano alla tua vita con più forza e ottimismo. Oggi potresti avere un’idea brillante o ricevere una proposta inaspettata. In amore, fascino alle stelle: sei irresistibile, ma anche più consapevole di ciò che vuoi davvero.

VERGINE

Cari Vergine, non tutto va come vorresti, ma oggi ti è concesso il lusso di rallentare. C’è un bisogno crescente di introspezione, e anche un po’ di solitudine può essere benefica. Evita di aggrapparti al controllo: alcune cose devono semplicemente fare il loro corso. In amore serve pazienza, ma un gesto gentile può fare la differenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

