Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 21 al 27 luglio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 21 al 27 luglio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 21 al 27 luglio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, vivrete una settimana dinamica e stimolante. Cercate di concentrarvi sulle opportunità lavorative che arriveranno, specialmente per chi sta cercando un cambiamento. Attenzione a non essere troppo impulsivi: a volte la calma è la chiave per risolvere i conflitti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo caratterizzato da un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Buon periodo per risolvere alcune questioni professionali, ma sarà anche importante dedicare tempo alla famiglia e agli affetti. I momenti di serenità prevarranno.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una settimana ricca di stimoli intellettuali. Approfittate di questo periodo per migliorare la propria situazione lavorativa. Ci potrebbero essere alcune discussioni con il partner, ma tutto si risolverà rapidamente grazie alla vostra capacità di comunicare.

CANCRO

Cari Cancro, settimana di riflessione per molti di voi. Potreste essere tentati di rivedere alcuni progetti professionali o persino pensare a nuove direzioni nella vita. Nonostante alcune tensioni, potrete trovare la giusta sintonia con il partner. Sarà una buona settimana per rilassarsi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (21-27 luglio 2025), settimana piena di energia. Le opportunità professionali saranno molte, ma dovrete fare attenzione a non esagerare con l’impegno. Le cose andranno a gonfie vele: se siete single, potrebbero esserci nuovi incontri, mentre se sei in coppia, la complicità sarà al massimo.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana sarà ottima sul piano professionale. Riuscirete a fare progressi significativi in molti aspetti del vostro lavoro, soprattutto se vi siete impegnati molto in passato.

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete una settimana di buona fortuna, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Approfittate di questo periodo favorevole per stringere alleanze lavorative. In amore, la settimana sarà stabile, con momenti di intimità e tranquillità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo di introspezione. Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che si desidera veramente, sia nella vita professionale sia in quella personale. Le stelle consigliano di essere sinceri con il partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, grandi opportunità in vista. Sarà possibile ottenere il riconoscimento che meritate nel lavoro. Dovrete rimanere concentrati e non farvi distrarre. Ci saranno momenti di passione e complicità, ma non mancheranno anche sfide da superare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana sarà segnata da una buona energia lavorativa. Potrete risolvere alcune difficoltà sul lavoro e fare progressi significativi. Nel corso delle prossime ore dovrete prestare attenzione alle emozioni: in amore, ci potrebbero essere alcuni alti e bassi.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana di cambiamenti positivi, soprattutto nella sfera lavorativa. Sfruttate al massimo le opportunità che arriveranno, ma senza essere troppo impulsivi. Le stelle consigliano di fare attenzione alla gelosia: non lasciate che piccole incomprensioni minaccino la serenità della vostra relazione.

PESCI

Cari Pesci, potrete concentravi su progetti a lungo termine, con una buona dose di determinazione. La serenità regnerà nel corso delle prossime ore. Se siete single, potrebbero esserci nuovi incontri, ma dovrete essere pazienti e non aspettarvi nulla di immediato.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente