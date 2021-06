Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 25 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante questa giornata in amore cercate di non programmare eventi troppo impegnativi. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la calma perché potreste perdere la pazienza facilmente. A volte dire una parola di troppo può far male e finirete per pentirvene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (25 giugno), la giornata sarà positiva in amore, ma servono dei chiarimenti se avete avuto delle discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è favorevole, anche se chi non ha un’occupazione è preoccupato. Molto preoccupato. Come darvi torto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se la vostra storia è forte e solida, il weekend sarà veramente piacevole. Capitolo lavoro: le vostre intenzioni e idee sono ottime, nel fine settimana ci sarà un miglioramento importante. Insomma, apritevi al dialogo e al futuro. Le stelle vi assistono e vi proteggono.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata sarà positiva ma specie da domenica tutto andrà meglio in amore: queste sono giornate ottime per chiarire quello che non va. Lavoro? C’è bisogno di fondi per investire, ma ora tutto sembra complicato. Tenete duro. Le cose miglioreranno presto e voi avrete più agio per fare bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (25 giugno), la Luna domenica sarà dalla vostra parte, ma questo weekend usatelo per risolvere quello che non va… Per quanto riguarda il lavoro, è normale ora non essere pienamente soddisfatti.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospettano giornate importanti in amore: approfittatene per fare delle scelte. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di avanzare le vostre proposte perché con queste stelle tutto potrebbe migliorare. Insomma, basta poco per dare una svolta alla vostra vita, approfittatene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: molto bene l’amore. Miglioramenti attesi sul lavoro.

