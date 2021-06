Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 25 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 25 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere domenica tornerà dalla vostra parte, per cui ci saranno ottime novità e prospettive a livello sentimentale, ma ora cercate di evitare polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, voi non vi scoraggiate mai, anche se la situazione non è molto convincente… Cercate di mantenere la calma e non arrabbiarvi senza motivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (25 giugno 2021), buone notizie per l’amore, nel weekend potreste anche rimettervi in gioco. Capitolo lavoro: pensate bene e riflettete prima di firmare un accordo o un patto. Possibile del nervosismo nel weekend.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi e in generale nel weekend in arrivo l’amore sarà fondamentale per chiarire qualcosa o per parlare con una persona che realmente vi interessa. Per quanto riguarda il lavoro, chi è rimasto fermo ora potrà recuperare il terreno perso. Il momento di ripartire è arrivato.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata (25 giugno 2021) nella quale la Luna sarà in opposizione, sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non buttate all’aria una bella occasione e pensate a un nuovo accordo. Ci sono infatti ottime opportunità per creare qualcosa di speciale.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (venerdì 25 giugno 2021), si prospetta una giornata un po’ sottotono, tenete duro: da domenica Venere sarà nel tuo segno, per cui ci saranno buone opportunità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è positiva, cercate solo di allontanare le polemiche.

VERGINE

Cari Vergine, in amore è arrivato il momento di affrontare tutto quello che non è andato negli ultimi giorni. Capitolo lavoro: occhio a una persona nata sotto il segno dei Pesci e attenzione agli affari che sembrano perfetti… Ma possono riservare spiacevoli sorprese. In particolare potreste aver speso più del previsto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: buone notizie dall’amore. In recupero il lavoro.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 21-27 GIUGNO 2021