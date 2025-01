Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tutto quello che nasce in questo periodo dell’anno è sottoposto alla revisione del tempo e persino i rapporti che vanno avanti da molti mesi potrebbero essere messi in discussione. Capitolo lavoro: sarete capaci di creare molti presupposti positivi per quanto riguarda la professione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 gennaio 2025), questi aspetti planetari riportano fiducia in amore. Le prossime ore di questo mese di gennaio, con la luna nel segno, possono essere utili per rinverdire un sentimento. Capitolo lavoro: quello che non riuscite a concludere adesso difficilmente potrà portarlo avanti nelle prossime settimane.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere sta per cambiare segno. Dal 4 febbraio tutto vi sembrerà più facile, già in questi giorni emerge uno stato di energia positiva che può essere utilizzato per tranquillizzare gli animi nei rapporti più conflittuali. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo una settimana di recupero, tutto quello che avete portato avanti nel corso del periodo passato subirà una modifica sostanziale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi servirà più dolcezza e più armonia. State per vivere un periodo che vi regalerà nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, fin da adesso avete tutte le carte in regola per superare gli ostacoli del passato che vi hanno impedito di allargare il vostro orizzonte professionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 gennaio 2025), il sole nel segno aiuterà. Nel corso delle prossime ore di questo 2025 avrete modo di valutare bene le situazioni che state vivendo in un legame che già ha dato motivi di ansia nel corso degli ultimi mesi. Lavoro? Volete fare troppe cose insieme, la fretta è da sempre cattiva consigliera.

PESCI

Cari Pesci, chi è alla ricerca dell’anima gemella presto si imbatterà in una situazione promettente o ha già risvegliato un sentimento, in casi eccezionali potrebbe tornare un amore dal passato, un’amicizia varrà qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro, più ci avviciniamo a febbraio e meglio è. Tenete duro ancora per un po’.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: più dolcezza e più armonia. State per vivere un periodo che vi regalerà nuove emozioni.