Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 marzo 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata partirà con qualche dubbio in amore. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a sentire un po’ di stanchezza, cercate di fare le cose con calma e serenità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 marzo 2024), la giornata sarà soddisfacente dal punto di vista dei sentimenti! Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti partiranno a rallentatore, dovrete recuperare il tempo perso il più rapidamente possibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore in questi giorni siete forti e con la Luna favorevole lo sarete ancora di più. Avanti così, con fiducia e coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo delle belle novità, tenetevi pronti ad agire. A fare le vostre mosse.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata invita alla prudenza in amore e nei sentimenti in generale. Per quanto riguarda il lavoro, ben vengano le novità ma attenzione a gestirle in modo adeguato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 marzo 2024), se avete qualcosa da dire al partner agite nelle prossime ore ma con tatto e calma. Parola d’ordine: serenità. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase di recupero ma dovete rivedere i conti o qualcosa che non è andato nel verso giusto.

VERGINE

Cari Vergine, se il partner non vi dà retta, presto potreste andare su tutte le furie. Cercate di mantenere la calma. Tenete a bada il nervosismo anche se non sarà facile. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una certa insofferenza, il periodo appena trascorso è stato stancante. Forse troppo stancante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: bene l’amore! Novità importanti attese anche nella sfera lavorativa.