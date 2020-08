Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 21 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 21 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 21 agosto 2020 – sarà una giornata piuttosto complicata, soprattutto in amore, a causa della Luna che adesso è in opposizione. Possibili tensioni con il partner o nelle relazioni interpersonali, ma la vostra energia positiva vi aiuterà a risolvere tutto. Sul lavoro alcuni incontri potranno portare a future collaborazioni e nuove opportunità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà una giornata piuttosto agitata e complessa, per cui cercate di non essere polemici, perché non c’è alcun motivo per esserlo. Dovreste riposare di più e mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro potreste incontrare qualcuno che vi darà delle indicazioni utili per il vostro futuro professionale.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi sarete piuttosto sottotono, soprattutto al mattino. Dal pomeriggio le cose andranno meglio. Cercate di evitare le polemiche, altrimenti rischiate di rovinare rapporti importanti. Sul lavoro avreste bisogno di nuovi stimoli, la routine vi annoia. Fate però attenzione alle spese, ultimamente ne avete avuto di eccessive.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete evitare polemiche e discussioni, soprattutto se pretestuose e dettate solo da un vostro stato di agitazione. Fino a domenica, infatti, saranno giornate complesse, a causa della Luna in opposizione, per cui mantenete calma e sangue freddo sia nella vita privata sia sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, giornata molto positiva in amore, come tutto il weekend che si apre. Se invece non siete più soddisfatti della storia che state vivendo, non abbiate paura di cambiare. Sul lavoro nelle prossime ore potrete puntare in alto, specie se siete creativi, dimostrando le vostre qualità. Attenzione però alle spese.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox in amore possono essere risolti dei problemi nati da poco e che vi hanno creato qualche sofferenza. Se invece la crisi con il partner va avanti da mesi, forse è arrivato il momento di voltare pagina. Sul lavoro questo è un periodo di grandi scelte. Buone occasioni all’orizzonte, ma valutate con calma pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: buon weekend in vista per i nati sotto questo segno. Sul lavoro puntate in alto!

