Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 2 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 2 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà una giornata all’insegna dello stress e del nervosismo. Le coppie in crisi dovranno stare molto attente: non parlate più del previsto e cercate di mantenere la calma. Anche sul posto di lavoro evitate di perdere la pazienza inutilmente. Potreste inimicarvi colleghi e superiori. Non c’è motivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata complessa in amore. Evitate paragoni con il passato, e concentratevi sul futuro. Sul fronte del lavoro, potrete avere qualche discussione di troppo e il fine settimana porterà qualche dubbio. Guardatevi intorno e valutate di cambiare aria.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata caratterizzata da qualche possibile discussione con il partner. Potrebbero esserci piccoli problemi per la gestione dei soldi nella coppia, anche perché ultimamente avete avuto spese eccessive. C’è anche qualcuno che cercherà di ostacolare un progetto, fate attenzione e non fatevi mettere il bastone fra le ruote. Sul fronte del lavoro, questo è un buon momento per fare progetti per il futuro. Cogliete l’attimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prospetta una giornata un po’ stancante per quanto riguarda i sentimenti. Qualcosa non funziona più bene con il vostro partner. Meglio parlarne e trovare una soluzione. In generale cercate di essere prudenti. Sul fronte del lavoro, attenti alle spese: è arrivato il momento di pensare a qualcosa di importante, per cui risparmiate.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata caratterizzata da possibili contrasti in amore, soprattutto se avete a che fare con chi è nato sotto il segno dell’Ariete. Sul fronte del lavoro è arrivato il momento di fare nuovi progetti, anche se i soldi sono pochi. Molto pochi. Ma a volte un’idea vincente può superare ogni difficoltà. Credete di più in voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ottime notizie grazie alla Luna in Ariete. Le coppie che sono insieme da tempo avranno anche la possibilità di organizzare qualcosa di piacevole e fare progetti importanti come il matrimonio o una convivenza. Sul fronte del lavoro buone notizie: c’è la possibilità di completare un progetto da qui a novembre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: molto bene l’amore sopratutto per le coppie che stanno insieme da tempo. Bene anche il lavoro.

