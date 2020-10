Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 2 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, avete la Luna nel segno e quindi ci sono buone notizie per i sentimenti, per l’amore, soprattutto per chi è single. Inoltre anche Marte vi darà una mano, che volete di più?. Sul fronte lavorativo, se avete un impiego part-time e sentite la necessità di trovare qualcosa di più stabile, presto arriveranno delle soluzioni da cogliere al volo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si prevede una giornata molto positiva in amore: le storie nate da poco si potrebbero rivelare davvero importanti, portate avanti queste conoscenze. Sul fronte del lavoro, qualche problemino con i soldi, anche perché ultimamente avete avuto delle spese eccessive. Siete molto apprezzati e le vostre idee verranno molto valorizzate. Dimostrate a tutti il vostro valore.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa sarà una giornata all’insegna dei dubbi e delle incertezze in amore. Cercate di evitare complicazioni, non ne avete proprio bisogno. Sul fronte lavorativo qualche progetto ancora non decolla come vorreste e qualcosa vi preoccupa forse più del dovuto. Tranquilli, presto tutto si risolverà per il meglio.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede per voi una giornata all’insegna della forte gelosia nei confronti del partner. Attenzione però perché questa può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Cercate di mantenere la calma. Sul fronte del lavoro avrete contatti con nuovi ambienti e i risultati sono promettenti. Molto promettenti. Basta avere solo un altro po’ di pazienza.

LEONE

Cari Leone, giornata molto positiva in amore. Le storie che sono nate nel mese di settembre potrebbero proseguire tranquillamente, favorevoli anche i nuovi incontri per i single. Sul fronte del lavoro, qualcosa di buono sta per arrivare. Preparatevi al meglio e valutate pro e contro prima di accettare un’offerta.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata all’insegna di qualche tensione. Le storie nate per gioco da poco dovranno essere chiarite. Ottobre però sarà un mese importante per l’amore, soprattutto per i single. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha deciso di cambiare strada non sbaglierà. D’altronde non dovete cullarvi su quello che già avete ma sperimentare cose nuove.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime notizie sul fronte dell’amore e sul lavoro potrebbero arrivare novità importanti. Siete pronti?

