Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 14 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 14 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 14 agosto 2020 – vivrete ancora un periodo di forti incertezze in amore. In questa fase l’amore è in secondo piano, perché siete presi da problemi economici e lavorativi di non poco conto. Se ci sono tensioni con il partner, mettete in secondo piano l’orgoglio e il rancore. Sul lavoro iniziate a progettare qualcosa per l’autunno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà una giornata molto positiva, specie in amore. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi. Con Venere favorevole e la Luna nel segno non avete di che temere. Chi vive già una relazione stabile può puntare a qualcosa di importante, come un matrimonio o un figlio.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox ottime prospettive sul piano sentimentale: nuovi incontri in vista per i single se volete costruire qualcosa di speciale. Favorite anche avventure occasionali, d’altronde l’estate è fatta anche di questo. Nel lavoro c’è stato qualche intoppo, ma è inutile arrabbiarsi, le cose presto miglioreranno.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox il supporto di Venere è per voi un’ancora di salvezza e vi dà serenità. Grande passione in vista soprattutto per chi vive da poco una nuova relazione. Le coppie solide, invece, possono portare avanti ambiziosi progetti di vita insieme. Sul lavoro le polemiche e i contrasti non mancano. Possibili beghe legali e burocratiche.

LEONE

Cari Leone, siete carichi di energia e voglia di fare. Da settembre avrete Venere nel segno, per cui la vostra vita sentimentale subirà una piacevole impennata. Incontri fatti in quest’ultima parte d’estate potranno trasformarsi in qualcosa di importante. Sul lavoro bisogna agire adesso per fare delle richieste. Lasciate da parte l’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox le cose in amore migliorano dopo un periodo difficile. Qualcuno che vi circonda vi mette ansa e vi rende particolarmente agitati. Le coppie che non hanno ancora superato i problemi devono armarsi di pazienza. Discutendo con calma troverete una soluzione. Un po’ di stanchezza sul lavoro, serve pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi.

