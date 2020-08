Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 14 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 14 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (14 agosto) sarà una giornata in cui è importante essere cauti, specie in amore, per evitare inutili discussioni con il partner. Chi vive una storia da poco, in particolare, potrebbe nutrire dei dubbi sulla fedeltà dell’altra persona. Meglio parlarsi con franchezza. Buone occasioni sul lavoro: valutate pro e contro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi una giornata ricca di belle emozioni da vivere in pieno, grazie a Venere in transito che vi assiste. Questo Ferragosto che si avvicina sarà dunque pieno di sorprese, e magari qualcuno di voi potrebbe aver già trovato una persona speciale con cui trascorrerlo. Sono necessari cambiamenti sul piano professionale: non fatevi trovare impreparati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avrete il Sole favorevole e Marte positivo. Cosa volete di più? Chi è single potrebbe ritrovare la voglia di amare. In generale cercate di frequentare nuove persone e nuovi ambienti, andando oltre la solita comfort zone. Grande nervosismo per le coppie, ma il weekend e in particolare domenica saranno utili per riappacificarsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi inizia per voi un periodo complesso, che durerà fino al weekend compreso. Se siete single avete molti dubbi e quasi non credete più nell’amore. Litigi invece per molte coppie anche di lunga data. Avete inoltre molte spese da dover affrontare, per cui dovrete risparmiare sulle cose superflue per non trovarvi in difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi (14 agosto 2020) sarà molto delicata in amore, a causa di Mercurio in opposizione. Solo le coppie solide e responsabili riusciranno a superare indenni questa tempesta. Sul lavoro periodo di stasi: avete poca voglia. Le occasioni migliori arriveranno a fine anno.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, approfittate della giornata di domani per vivere giornate di grande eros e passione, avete infatti Venere dalla vostra parte. Chi è single potrebbe quindi vivere un nuovo amore. Ottime stelle anche per le coppie stabili. Buone notizie sul lavoro, ma approfittate di questo periodo per staccare la spina e riposare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avrete il Sole favorevole e Marte positivo.

