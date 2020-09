Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 11 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, siete entrati in una fase positiva, le stelle vi consigliano di lanciarvi in nuovi esperimenti, conoscete persone diverse, avrete diverse opportunità dalla vostra parte soprattutto nel fine settimana. Lavoro? Nuovi progetti da esplorare anche nel campo professionale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 settembre 2020), il weekend finalmente si sta avvicinando, tra oggi e domani riuscirete anche a ricucire una vecchia ferita, se avete avuto dei battibecchi con il partner approfittate della positività delle stelle per fare pace.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi (11 settembre) per voi sarà una giornata interessante soprattutto grazie a Mercurio e Venere che vi aiutano a risollevarvi dopo un brutto periodo in amore. Organizzatevi per un incontro speciale, l’amore potrebbe restituirvi il sorriso.

CANCRO

Cari Cancro, oggi la Luna nel vostro segno vi aiuterà a processare al meglio le vostre emozioni e viverle in piena libertà, in amore avrete molte occasioni interessanti in questo periodo, occhio agli ostacoli che si paleseranno davanti a voi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, per voi sarà una giornata ricca di impegni, anche in vista del weekend avrete molte cose a cui pensare, tante questioni d’affrontare anche dal punto di vista professionale, domenica la Luna sarà dalla vostra parte.

VERGINE

Cari Vergine, nella giornata di oggi – 11 settembre – sarà importante per voi fare un passo avanti e lasciarvi alle spalle le disavventure, non sarà facile ma piano piano, un passo dopo l’altro, riuscirete nell’intento. Entro ottobre potreste incontrare qualcuno che vi farà girare la testa e rivalutare l’amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: approfittate del fine settimana per sorprendere il partner. Fatevi avanti!

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 11 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 11 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 11 settembre 2020