Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 11 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà possibile recuperare il terreno perso! Questo è un cielo che permette delle importanti riconciliazioni tra ex, Venere sarà ancora più disponibile dopo il 17 del mese. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli o grandi progetti coronano questo periodo dell’anno. Marte contrario parla di questioni legali, situazioni che vanno chiarite con grande attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 ottobre 2024), Venere nel segno è foriera di belle novità, la cosa più interessante è che riesce a darvi una carica ed un fascino eccezionale. Se siete single, sarà possibile trovare nuovi amori, dipende anche dalla vostra volontà! Capitolo lavoro: situazione di vantaggio, di rinnovamento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, gli incontri funzionano a meraviglia nelle giornate in cui la Luna sarà più positiva. Mercurio porta nuove conoscenze. Certi problemi potrebbero nascere per malintesi, situazioni che non sono state chiarite in tempo. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto quello che accade in questo periodo è chiaro, meglio evitare sceneggiate e prendersi qualche giorno di riposo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nonostante il passato possa aver messo in crisi anche i legami (anche quelli più collaudati) è possibile un recupero. I single, i giovani potrebbero vivere amori clandestini che prima o poi andranno rivelati. Per quanto riguarda il lavoro, Marte in opposizione porta nervosismo. Da poche la Luna è nel segno. Questa settimana può essere utile per programmare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 ottobre 2024), non ve la prendete per tutto quello che accade in queste ore, Venere dissonante porta sempre qualche piccolo disturbo, cercate di vivere la situazione amorosa in maniera piacevole. Lavoro? Questa settimana è valida per meditare, progettare, programmare tutto quello che sarà bene far partire a breve termine.

PESCI

Cari Pesci, ci saranno soluzioni alla fine del mese e già adesso sentite una forza maggiore e una concentrazione più facile da gestire. Per quanto rigurda il lavoro, le scelte che fate in questo periodo dellpanno sono importanti e gli impegni incalzano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: sarà possibile recuperare terreno! Questo è un cielo che permette delle riconciliazioni.