Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una settimana di revisione, probabile che vogliate passare in esame il rapporto sentimentale che state vivendo. Capitolo lavoro: in arrivo le prime soluzioni, in particolare se le vostre questioni hanno qualche rapporto con la legge e la burocrazia. Grande energia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 ottobre 2024), una serie di incomprensioni vanno tenute sotto controllo nel corso delle prossime ore. Avete da ridire nei confronti della persona amata, forse chi vi ama ha qualcosa da rimproverarvi. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione in questo periodo a non esagerare nelle polemiche. Non lasciatevi prendere dalla sfiducia.

GEMELLI

Cari Gemelli, se dovete chiarire qualcosa che non va in famiglia, fatelo ora. Subito! La giornata di domenica sarà interessante per i cuori solitari e per coloro che vogliono chiarire una volta per sempre un rapporto d’amore che non va. Per quanto riguarda il lavoro, se siete a caccia di novità, potreste avere qualche titubanza iniziale.

CANCRO

Cari Cancro, il mese di ottobre che state vivendo riuscirà a darvi maggiore serenità. Se avete chiuso qualcosa, non è il caso di tornare sui vostri passi.. Se vi piace una persona non dovete esitare. Capitolo lavoro: possibile qualche problema vista la presenza di Marte nel segno che porta un certo nervosismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 ottobre 2024), siete più liberi di agire. Venere formerà un transito eccellente dal 17 in poi. Il periodo è già da adesso valido per intraprendere nuovi contatti. Per quanto riguarda il lavoro, non combattete contro i mulini a vento. L’aiuto di Giove provoca una certa capacità di cogliere al volo le occasioni.

VERGINE

Cari Vergine, Venere protegge l’amore ed è indispensabile adesso avere a fianco una persona di riferimento. Per quanto riguarda il lavoro, con un cielo così problematico è meglio evitare ulteriori complicazioni: arrabbiarsi non serve. Calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete più liberi di agire. Bene anche il lavoro, ma il meglio deve ancora arrivare…