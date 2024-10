Oroscopo Paolo Fox della settimana 7 al 13 ottobre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 7 al 13 ottobre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, dimostrate al partner quanto è importante per la vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcuno che cercherà di non essere di aiuto in un progetto di crescita e avvertirete un po’ di malcontento per la situazione economica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nel corso della settimana avrete ancora forti tensioni familiari e affettive. In amore è probabile che una storia già finita abbia ancora qualche strascico. Per quanto riguarda il lavoro, ci possono essere alcuni screzi con i colleghi. Attenzione allo stress.

GEMELLI

Cari Gemelli, è il momento di fare un’attenta valutazione di tutte le situazioni messe in discussione nel mese precedente. Per quanto riguarda il lavoro, è un buon momento. Le giornate migliori saranno quelle a metà settimana.

CANCRO

Cari Cancro, quella in arrivo sarà una bella settimana in cui anche le nuove storie sentimentali potranno trasformarsi in qualcosa di più e sarà possibile risolvere un dilemma amoroso che va avanti da troppo tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (7-13 ottobre 2024), nel corso delle prossime ore e giornate averete una battuta d’arresto per quanto riguarda l’amore. Lavoro? Per voi è prevista una settimana di riflessione. Attenzione alla stanchezza a metà settimana.

VERGINE

Cari Vergine, questa settimana vivrete nell’amore ed è anche il momento di iniziare a fare qualche grande progetto per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana inizia bene ma venerdì potrebbe esserci un piccolo scontro.

BILANCIA

Cari Bilancia, per chi single è il momento di rimettersi in gioco. Favorite le coppie di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, nuove prospettive sono in arrivo ma devono essere analizzate con cura.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Venere è nel segno e porta positività ma bisogna decidere se vale la pena riprendere un vecchio amore o no. Per quanto riguarda il lavoro, sarà una grande settimana per chi svolge un’attività in proprio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le storie che nascono ora potranno avere un bel futuro e le unioni già collaudate invece potrebbero rafforzarsi ancora di più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana è il momento di vivere l’amore in maniera appassionata e chi invece cerca una nuova storia farebbe bene a guardarsi intorno: sorprese in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, arriverà una nuova buona proposta.

ACQUARIO

Cari Acquario, nel corso di questa settimana vivrete i rapporti amorosi disturbati da qualche avvenimento inatteso. Servono impegno e buona volontà per riuscire nel lavoro. A metà settimana la fortuna subirà una battuta d’arresto…

PESCI

Cari Pesci, durante la settimana dedicatevi un po’ agli amici per divertirvi e rilassarvi. Le coppie che hanno vissuto tensioni e hanno ancora un rapporto da ricucire potranno recuperare.

