Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 10 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 10 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una giornata in calo per l’amore, cercate di stringere i denti un altro po’, a marzo molte questioni si risolveranno. Tranquilli, tenete duro. Per quanto riguarda il lavoro, possibile qualche cambiamento in vista.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 febbraio 2023), vi attende una giornata giusta per poter parlare di sentimenti. Anche sul lavoro, i progetti importanti possono conoscere molti sviluppi positivi. Restate concentrati e sul pezzo.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore dovrà attendere ancora un po’ prima di potervi soddisfare a pieno, serve ancora tanta pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, non temete: verrete ripagati a breve per gli sforzi fatti di recente ma non solo.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di non arrabbiarvi per nulla, anche se non è facile capire a fondo alcune questioni di cuore… Per quanto riguarda il lavoro, dovrete fare l’impossibile per poter uscire da una fase di stallo in cui siete finiti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 10 febbraio 2023), la posizione di Venere in questi giorni è abbastanza neutrale, se una storia non funziona potrete accantonarla (in alcuni casi una volta per tutte). Lavoro? Contatti, possibilità e nuove proposte per chi lavora in proprio.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione generale per i sentimenti non è affatto fantastica… Potrete però recuperare positività dedicandovi al lavoro, il cui recupero sembra essere più certo del previsto. Dovete solo avere un altro po’ di pazienza, ma poi tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: giornata giusta per poter parlare di sentimenti, di amore.