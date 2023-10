Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 7 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sfruttate al massimo questa giornata, soprattutto per i sentimenti. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, cercate di parlarvi e chiarire. Inutile tenersi dentro le cose che non vanno. Sul lavoro bisogna fare delle scelte. Non rimanete fermi al palo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 ottobre 2023), avete sempre forti intuizioni sia in amore che sul lavoro. Oggi dovrete sfruttarle a vostro favore e agire di conseguenza. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta e sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, forse dovreste prendervi una pausa e riorganizzare le vostre idee in amore. Sul lavoro le soddisfazioni sono tante ma sarebbe meglio non strafare. Rimboccatevi le maniche e datevi degli obiettivi precisi per il vostro futuro. Non tutto va come vorreste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, iniziate a vedere un po’ di luce fuori dal tunnel sia in amore che sul lavoro. Sfruttate questa positività per agire e cambiare la vostra vita. Solo così troverete la luce in fondo al tunnel. Venite da un periodo complesso ma per fortuna tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 ottobre 2023), le relazioni avranno modo di brillare grazie alle stelle. Sul lavoro c’è un po’ di insoddisfazione ma questo periodo di stasi passerà. Vedrete che tutto si aggiusterà prima che ve ne accorgiate. Dovete solo essere più sereni e ottimisti.

PESCI

Cari Pesci, avrete modo di riavvicinarvi al partner dopo un momento di lontananza. Sul lavoro entro fine mese arriverà una bella somma di denaro. Dopotutto, lo scorso mese, avete lavorato tanto. Rimboccatevi le maniche e tutto si aggiusterà. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: avete sempre forti intuizioni sia in amore che sul lavoro. Sfruttatele a pieno per togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.