Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con Venere opposta, purtroppo non c’è molto da fare, i battibecchi sono all’ordine del giorno in amore. Sul lavoro c’è nervosismo ma bisogna stringere i denti. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta e sarete in grado di togliervi tante belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 ottobre 2023), in amore c’è un po’ di insofferenza ma le stelle oggi vi danno una mano. Sul lavoro fate vedere a tutti quello di cui siete capaci. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

GEMELLI

Cari Gemelli, se c’è agitazione in amore fatevi aiutare dagli amici. Sul lavoro scacciate via i pensieri negativi e mostrate a tutti la vostra stoffa. Non si possono ottenere grandi cose se non siete i primi a volerlo e a crederci.

CANCRO

Cari Cancro, la luna è favorevole e dà una mano anche alle coppie più affaticate. Sul lavoro vi sentite un po’ in una fase di stallo ma non dovete demordere proprio adesso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 ottobre 2023), in questi giorni potrete tornare a vivere d’amore. Sul lavoro le idee sono tante ma anche la stanchezza. Staccate un po’ la spina.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata è un po’ complicata a causa di una luna storta che vi fa venire un po’ di pensieri negativi. Sul lavoro, invece, siete carichi e desiderosi di fare. Avete voglia di togliervi belle soddisfazioni e capire da che parte state andando. Non tutto è perduto. Rimboccatevi le maniche. Tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: tornate a ruggire e a vivere forti emozioni in amore. Vedrete che tutto si aggiusta.