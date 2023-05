Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 6 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 6 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento di chiarire ciò che non va in amore. Sul lavoro bisogna cambiare diverse cose e attenzione alle spese di troppo. Ultimamente infatti il portafogli piange perché avete speso oltre le vostre possibilità, datevi una regolata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 maggio 2023), in amore bisogna mantenere la calma e non farsi travolgere dai cambi d’umore. Sul lavoro avrete delle belle intuizioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tutti i nuovi incontri di questi giorni promettono bene. Per quanto riguarda il lavoro non preoccupatevi perché stanno per arrivare belle conferme. Giornate ottime per chi è in cerca di nuove occupazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore bisogna stare attenti a qualche piccola tensione nell’aria soprattutto nelle storie nate da poco. Sul lavoro accontentatevi di quello che avete, almeno per adesso. Siete un po’ stanchi della solita routine e vorreste essere maggiormente riconosciuti e apprezzati, ma al momento non ci sono tante altre opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 maggio 2023), in amore bisogna stare attenti perché la luna è opposta e potrebbe causare qualche disagio. Sul lavoro è un momento sereno. Potete portare avanti i vostri progetti con fiducia e ottimismo, ma attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote ad ogni costo.

PESCI

Cari Pesci, sono molto belle queste giornate per l’amore quindi lasciatevi andare. Sul lavoro si può correggere il tiro se ci sono stati errori di recente. Dovete saper ammettere le vostre colpe e riconoscere dove avete sbagliato. Insomma, non fatevi fregare se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

