Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 6 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 6 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata inizia un po’ al rallentatore dal punto di vista amoroso. Sul lavoro arrivano un bel po’ di cambiamenti ma bisogna delineare fin da subito i propri limiti con capi e colleghi. Mettete subito le cose in chiaro se non volete trovare brutte sorprese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 maggio 2023), in amore è un periodo abbastanza confuso e non fate l’errore di ricadere in una vecchia relazione. Sul lavoro potrebbero esserci discussioni con qualcuno dell’Acquario o del Leone.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo weekend inizia un periodo davvero interessante per i sentimenti quindi non state chiusi in casa. Sul lavoro vi state impegnando tanto e siete stanchi anche se presto avrete una ricompensa.

CANCRO

Cari Cancro, in amore siete davanti a una scelta decisiva. Sul lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento ma nulla di troppo grave. Sarete in grado di ottenere grandi cose e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Insomma, fate buon viso a cattivo gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 maggio 2023), se volete incontrare persone nuove questo è il momento giusto per farlo. Sul lavoro non abbiate paura di mettervi in gioco anche in cose nuove.

VERGINE

Cari Vergine, bella questa giornata per l’amore e per i nuovi incontri. Sul lavoro sarete costretti a farvi sentire per ottenere ciò che volete. Dimostrate di che pasta siete fatti e vedrete che non avrete rimpianti, comunque vada.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: periodo davvero ottimo in amore, approfittatene.