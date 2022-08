Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 6 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 6 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è vero: di recente ci sono state delle delusioni sentimentali, ma non dovete avere paura di tonare a farvi avanti. Il coraggio di reagire e tornare ad essere felici e puntare in alto verrà premiato. Buttatevi!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 agosto 2022), le opportunità per tonare ad essere felici non mancheranno di certo nel corso delle prossime ore e dell’intero weekend. Se ultimamente vi sentite soli, avrete modo di recuperare. Mettetevi in gioco senza timori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra forza ed il vostro coraggio vi spingono spesso a lanciarvi in nuove sfide da vincere. Continuate così! Avete la capacità unica di riuscire sempre a risollevarvi dalle difficoltà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se siete convinti di una scelta, è difficile che voi riusciate poi a starvene in disparte senza reagire. Nel corso della giornata di oggi – 6 agosto 2022 -, però, evitate liti che potrebbero portare strascichi per diverso tempo… Mantenete la calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 agosto 2022), in questo periodo siete spesso sotto pressione e durante il fine settimana rischierete di litigare o di avere difficoltà a stare con gli altri più di una volta… Calma. Non c’è bisogno di litigare o rompere i rapporti.

PESCI

Cari Pesci, spesso non vi sentite compresi dagli altri, allora cercate altrove la vostra serenità. In genere siete molto disponibili e affidabili, ma se qualcuno vi manca di rispetto…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: le opportunità per tonare ad essere felici non mancheranno di certo.