Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 5 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata difficile a causa della Luna in opposizione, per cui mantenete la calma e cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca. Sul lavoro se avete una causa aperta, cercate di mediare: qualche piccolo problema potrebbe bussare nuovamente alla vostra porta nelle prossime ore. Mantenete la lucidità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox questa sarà una giornata positiva grazie alla Luna favorevole. Attenzione però perché da domenica potreste dover fare i conti con più di qualche problema, specie in amore. Sul lavoro siete in grado di compiere scelte che vi potrebbero cambiare le vita. ma valutate bene pro e contro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata molto positiva, specie in amore: avete tanta voglia di far bene ed energia da spendere. Inoltre presto Venere inizierà un transito positivo. Novità gradite in arrivo anche sul lavoro, ma mantenete la calma e non fatevi prendere troppo dall’euforia o dal nervosismo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete mantenere la calma in questi primi giorni di settembre, perché avete la Luna dissonante. resto Venere inizierà un transito positivo. Sul lavoro invece se vi erano state fatte delle promesse, siate cauti, forse dovrete pazientare ancora un po’. Altrimenti pensate di cambiare completamente attività e lanciarvi in nuove avventure.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata e in generale un weekend all’insegna dell’agitazione: avete diversi dubbi nei confronti del partner e cose che non vi tornano. Parlatevi e provate a chiarirvi. Sul lavoro in questi giorni ci sono delle opportunità ma si naviga a vista: novità positive per chi deve riprendere un’attività.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata favorevole. avete superato i momenti peggiori e ora intravedete la luce in fondo al tunnel. In amore avete ritrovato complicità con il partner. Sul lavoro c’è stata una chiusura, ma non abbattetevi: potrebbe tornare utile qualche conoscenza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: in questi giorni c’è molta energia in amore. A breve Venere inizierà un transito positivo. Approfittatene.

