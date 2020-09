Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 5 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata sarà per voi piuttosto positiva, soprattutto per i single: Venere sta tornando favorevole, per cui si potranno presto creare situazioni intriganti. Buone occasioni sul lavoro, nonostante Saturno contrario. Coglietele al volo non prima però di averne valutato pro e contro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi sarà una giornata molto importante dal punto di vista sentimentale: se c’è una persona che vi piace, non abbiate timore a dichiararvi. Sul lavoro avete tutte le potenzialità per vincere la vostra battaglia personale. Dimostrate tutte le vostre qualità. Non fatevi però prendere dalla fretta.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata confusa per il vostro segno. Chi è single deve darsi da fare, se non vole restare troppo indietro. Sul lavoro invece a volte siete davvero impazienti, e così rischiate di commettere errori. Un po’ più di calma vi gioverebbe, ma d’altronde questa è una caratteristica della vostra natura, governata da Mercurio.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potreste perdere la pazienza molto facilmente, soprattutto sul lavoro, per cui cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca. Valutate bene eventuali nuove proposte prima di accettare. Se avete questioni in sospeso, meglio rimandare alla prossima settimana.

LEONE

Cari Leone, giornata positiva per il vostro segno, d’altronde questo settembre sarà ricco di grandi novità, specie in amore. Chi è single potrebbe finalmente incontrare l’anima gemella, mentre chi vive una relazione stabile può pensare a passi in avanti importanti, come la convivenza o il matrimonio. Sul lavoro date una scossa alla vostra carriera.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox se siete single potreste sfruttare questi ultimi scampoli d’estate per divertirvi. Sul lavoro non è invece il momento di mollare: se non siete soddisfatti del vostro impiego, cercate qualcos’altro. Non abbiate timore di lanciarvi in nuove avventure.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: sarà un settembre magico per quanto riguarda l’amore. Lavoro? Datevi da fare per cercare qualcosa di meglio.

