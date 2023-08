Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 5 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi, sabato 5 agosto, sarà una giornata molto interessante sotto tanti punti di vista. Ritroverete l’energia perduta nelle scorse settimane e potrete godervi qualche ora di piacevole relax magari anche in buona compagnia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 agosto 2023), avrete una marcia in più in tutti i campi, che magari vi aiuterà a vivere questo fine settimana libero da qualche preoccupazione che ultimamente vi sta creando non pochi problemi. Svuotate la mente.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi sta per iniziare un periodo di benessere per l’amore e i sentimenti in generale. Avete bisogno di continui stimoli, avete voglia di fare cose nuove e magari frequentare anche ambienti diversi da quelli abitudinari.

CANCRO

Cari Cancro, venite da giornate nelle quali siete stati costretti a fare i conti con disagi e malesseri di tipo fisico, ma anche preoccupazioni legate soprattutto all’ambito lavorativo. Il consiglio è quello di vivere un sabato di relax senza stressarvi o preoccuparvi troppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 agosto 2023), è chiaro che ci tenete molto all’aspetto fisico o alla considerazione che gli altri possono avere di voi, per questo continuate a non abbassare mai la guardia ad essere sempre all’arta. In amore non siate troppo pretenziosi, soprattutto adesso che siete presi da molti impegni.

VERGINE

Cari Vergine, essere troppo disponibili e generosi nei confronti degli altri, non sempre paga. Anzi. Qualcuno potrebbe approfittarsi della vostra generosità del vostro altruismo, guardatevi bene intorno… Sarebbe quasi ora che cominciaste a mettere voi stessi al primo posto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: vi attende una giornata molto interessante sotto diversi punti di vista. Ritroverete l’energia perduta.