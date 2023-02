Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 4 febbraio – vivrete un fine settimana positivo e produttivo. Ritorneranno problemi del passato, ma sotto un’altra luce. Nel corso delle prossime ore sarate molto determinati nel volere superare eventuali difficoltà che si presentano sul vostro cammino. Saturno è dissonante, ma non impedirà le vostre ambizioni di essere realizzate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 febbraio 2023), state attraversando una fase complicata per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Dovete tenere duro: tutto ciò durerà ancora fino a metà del mese, poi il vento girerà. State tranquilli. Non disperate, questo stato di cose non manderà a monte tutto quello che avete fatto di buono di recente. Ma attenzione!

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo sabato 4 febbraio 2023 non dovrete sottovalutare le relazioni sociali, potrebbero diventare un ottimo riferimento per il vostro futuro prossimo. Tenete a freno l’umore e non strapazzatevi ancora per qualche ora.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta un ottimo fine settimana in cui discutere serenamente di problemi familiari e affrontare questioni passate. Durante la giornata di domani qualcuno di voi risentirà della stanchezza e ci sarà un calo di umore, ma niente di preoccupante. Se qualcuno è vicino alle vostre richieste o vi chiede un contatto, non rifiutate. Amore in ripresa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 febbraio 2023), nel corso di questo weekend avrete un lento recupero. L’inizio del mese non è vi è proprio piaciuto e avete affrontato momenti di polemica pesanti… Vi sentite sfruttati, ma dovete avere pazienza e non cedere ai colpi di testa, calma! Cercate di svagarvi e rilassarvi.

VERGINE

Cari Vergine, siete in un periodo fortunato e potete fare molto. Veramente tanto. Dite basta ad una storia importante che non va più, oppure a una situazione lavorativa che non vi soddisfa da tempo. Inutile insistere. Piccoli momenti di tensione a causa di disagi, rimandate progetti e discussioni importanti alla giornata di domani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete in un periodo davvero fortunato e potete fare molto.