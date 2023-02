Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 4 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Saturno in questo momento è in opposizione, avete bisogno di sicurezze nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi, la stima dei vostri colleghi o capi sta diminuendo vistosamente. Cercate di andare oltre queste tensioni e voltare pagina. Previsto un po’ di recupero nel campo dei sentimenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 febbraio 2023), state facendo molto in questo periodo, vita frenetica e quindi agitazione a non finire… Guardate al futuro, dal 20 del mese di febbraio comincerà una fase più positiva, mentre i primi 15 giorni di marzo saranno davvero decisivi e importanti per voi. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore alcuni esperimenti sul lavoro che avete in mente potrebbero andare a buon fine. Chi ha cambiato lavoro di recente, vivrà una fase molto positiva. Nella seconda parte dell’anno confermerete tutto ciò che a fine anno scorso sembrava impossibile far avverare. Amore? Buone notizie: tra oggi e domani massimo trasporto. Lasciatevi andare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grande fine settimana in arrivo per voi, con picco positivo durante la giornata di domani, domenica 5 febbraio. Spazio alle relazioni e alle amicizie. Passione all’orizzonte, chi è single si dia da fare ora. Subito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 febbraio 2023), single o in coppia, dovete ottimizzare la vostra vita. Non fate sempre le stesse cose, altrimenti sarete presi da momenti di ribellione e noia. In famiglia c’è chi vi richiede una presenza maggiore, magari ha ragione…

PESCI

Cari Pesci, vi sentite ancora un po’ stanchi e spossati. Qualcuno preferirà rimanere a casa anziché andare a lavorare oppure lavorerà con poca voglia. Se siete in attesa di cambiamenti e avete paura che non arrivino, non vi preoccupate, tutto si aggiusterà molto presto. Basta volerlo e rimboccarsi le maniche. L’anno è propizio ma dovete sempre darvi da fare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: grande fine settimana in arrivo per voi, con picco positivo durante la giornata di domenica.