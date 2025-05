Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 31 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 31 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potresti essere riluttante a esprimere i tuoi desideri, poiché Mercurio nella tua casa della comunicazione si scontra con Venere nel tuo segno. Con la Luna nel sensibile Cancro, potresti sentirti più vulnerabile del solito. Trovarti in un ambiente protetto può aiutarti ad aprirti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 maggio 2025), far capire a qualcuno i tuoi valori può essere difficile, poiché Mercurio si scontra con Venere nella tua dodicesima casa. Potresti dover chiarire le cose se vuoi che qualcuno capisca cosa è importante per te.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con Mercurio nel tuo segno in contrasto con Venere nel tuo settore sociale, potresti sentirti come se fossi sempre tu a dover parlare. Lascia che l’altra persona faccia la prossima mossa. Evita distrazioni pericolose e sii prudente anche nella salute.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potresti fare affidamento sulla tua immagine per comunicare, ma è importante usare le parole per esprimere ciò che pensi e provi. In ambito professionale, i colleghi vorranno sapere che sai sostenere lo stile con la sostanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 31 maggio 2025), con Mercurio nella tua casa della comunità in contrasto con Venere nella tua zona di esplorazione, potresti essere riluttante a condividere un grande sogno. Se ti preoccupa ciò che penseranno gli altri, tienilo per te finché non sarai pronto ad agire.

PESCI

Cari Pesci, con Mercurio nel tuo settore pubblico in contrasto con Venere, potresti essere riluttante a esprimere i tuoi desideri. Non è saggio dare per scontato che una persona sappia cosa vuoi; preparati a far sentire la tua voce. Evita distrazioni pericolose e sii prudente anche nella salute.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Venere e Giove ti rendono affascinante e fortunato in amore, ma Marte può provocare gelosie.