Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 30 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 30 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata nella quale avete l’occasione di conoscere un lato del vostro carattere che forse non avevate mai sperimentato appieno. Un improvviso contrattempo, infatti, potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi. Alla fine della giornata, però, sarete soddisfatti per come avete gestito la cosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 30 luglio 2022), da giorni vi frulla per la testa l’idea di mettervi in proprio. Eppure, l’avventura in proprio è molto rischiosa. Che fare? Di certo non siete soddisfatti della vostra attuale situazione. Affidatevi ai consigli di chi vi conosce da sempre: amici e familiari.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata particolare, ma tutto sommato positiva. Sentite che è arrivato il momento di assumervi delle responsabilità sul lavoro e siete ben felici di accettare un progetto delicato. Ovviamente, seguirà un periodo stressante, ma siete soddisfatti. In amore per fortuna tutto procede a gonfie vele.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata nella quale vi sentite liberi come non mai e siete pronti a soddisfare tutte le vostre più grandi ambizioni. Da quando avete dato priorità al lavoro, sebbene sentiate un vuoto a livello sentimentale, vi sentite finalmente autonomi e contenti della vostra vita. Continuate così, senza rimpianti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 30 luglio 2022), sono da mettere in conto difficoltà nei rapporti personali per l’Acquario, che ha molti problemi a mantenere i nervi saldi nelle situazioni più delicate. Circondatevi da amici che vi vogliono bene davvero e con i quali avete condiviso i momenti più importanti della vostra vita. Per le avventure amorose, invece, ci sarà tempo in futuro. Al momento avete altre priorità.

PESCI

Cari Pesci, Venere entra nel vostro segno e vi regala momenti di grande piacere con il vostro partner. Rinvigoriti dall’amore, risulterete allegri e di grande simpatia anche in famiglia e con gli amici. Sul lavoro non mancano le preoccupazioni, ma in questo sabato pensate solo a voi stessi. Non ve ne pentirete.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: preparatevi a notti di passione con il partner.