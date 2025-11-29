Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 novembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 29 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, weekend carico di energia e determinazione. Capitolo lavoro: alcune questioni possono finalmente trovare una soluzione positiva. In amore, le coppie vivranno momenti di complicità e passione, mentre i single potrebbero fare incontri stimolanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 novembre 2025), vivrete un fine settimana sereno e stabile. Le stelle aiutano a gestire le relazioni con calma e diplomazia. Chi ha vissuto incomprensioni può chiarire e ritrovare armonia nella coppia. Capitolo lavoro: sarà utile pianificare le attività e concentrarsi sui progetti principali.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace: energia e curiosità. Capitolo lavoro: nuove idee o collaborazioni possono rivelarsi importanti. In amore, chi è single potrebbe vivere incontri interessanti, mentre le coppie ritrovano dialogo e complicità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, affrontate giornate di introspezione e riflessione. Le stelle consigliano di chiarire eventuali dubbi emotivi e comunicare con sincerità. Lavoro? La costanza e l’attenzione ai dettagli saranno premiate. In amore, chi è in coppia rafforzerà il legame.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 novembre 2025), chiudete la settimana con grande energia e voglia di protagonismo. Lavoro? Progetti importanti possono muovere passi avanti, mentre in amore le coppie vivranno momenti di passione e intesa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, state affrontando un fine settimana produttivo e concentrato. Capitolo lavoro: le iniziative precise e organizzate porteranno risultati positivi. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e recuperare armonia nella coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: chiudete la settimana con grande energia e voglia di protagonismo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 NOVEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 novembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 novembre 2025
Ricerca