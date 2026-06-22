Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 22 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata interessante per i rapporti personali. Avete voglia di armonia e di sincerità, e le stelle vi aiutano a chiarire eventuali malintesi. Nel lavoro potreste trovare un accordo vantaggioso o ricevere una buona notizia. In amore il cielo favorisce gli incontri e i riavvicinamenti. Il vostro fascino sarà difficile da ignorare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 giugno 2026), siete magnetici e particolarmente intuitivi. Riuscite a capire immediatamente quali sono le persone e le situazioni che meritano attenzione. Nel lavoro potreste avere una grande intuizione oppure ricevere una conferma importante. In amore siete profondi e coinvolgenti. Le emozioni non mancheranno e qualcuno potrebbe sorprendervi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare lontano è sempre forte. Oggi le stelle vi invitano a seguire l’istinto e a non aver paura di cambiare prospettiva. Nel lavoro potrebbero nascere nuove idee o opportunità interessanti. In amore siete spontanei e pieni di entusiasmo. Una conoscenza recente potrebbe diventare più importante del previsto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata vi offre conferme e serenità. Nel lavoro la costanza viene premiata e qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro impegno. In amore siete più disponibili a mostrare i vostri sentimenti e questo rende i rapporti più profondi. È il momento giusto per costruire e guardare al futuro con fiducia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 giugno 2026), la creatività è la vostra migliore alleata. Avete idee brillanti e una grande voglia di sperimentare. Nel lavoro potreste trovare una soluzione originale a un problema oppure iniziare un progetto interessante. In amore cercate autenticità e libertà. Le nuove conoscenze sono favorite e potrebbero regalarvi emozioni inattese.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità oggi è accompagnata da una nuova sicurezza. Riuscite a capire meglio cosa desiderate e questo vi rende più forti nelle decisioni. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto utile. In amore il cielo è particolarmente dolce e favorisce dichiarazioni, riavvicinamenti e momenti di grande tenerezza. Lasciate parlare il cuore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: riuscite a capire meglio cosa desiderate e questo vi rende più forti nelle decisioni.