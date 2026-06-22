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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 giugno 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 giugno 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 giugno 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete una grande voglia di ripartire. Le stelle vi aiutano a ritrovare entusiasmo e a lasciarvi alle spalle qualche tensione recente. Nel lavoro siete pieni di iniziativa e potreste avere un’intuizione molto interessante oppure ricevere una proposta da valutare con attenzione. In amore il cuore torna protagonista. Se c’è stata una distanza o un’incomprensione, questo è il momento giusto per fare un passo verso l’altro e recuperare serenità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 giugno 2026), il cielo vi regala stabilità e una piacevole sensazione di sicurezza. Nel lavoro state costruendo qualcosa di importante e, anche se i risultati non sono ancora quelli desiderati, le stelle vi invitano a non perdere fiducia. In amore avete bisogno di affetto sincero e di persone che sappiano apprezzare la vostra sensibilità. Una giornata dolce, fatta di piccoli gesti e di emozioni autentiche.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete tra i segni più vivaci e favoriti del giorno. Mercurio vi rende brillanti, curiosi e pronti a cogliere ogni occasione. Nel lavoro una telefonata, una proposta o un incontro potrebbero aprire prospettive interessanti. In amore siete affascinanti e comunicativi. Chi è solo ha ottime possibilità di fare nuove conoscenze, mentre le coppie ritrovano complicità e leggerezza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di vivere rapporti più profondi e sinceri. La Luna vi aiuta a comprendere meglio le vostre emozioni e a liberarvi di qualche insicurezza. Nel lavoro siete intuitivi e capaci di cogliere dettagli che altri trascurano. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile. Una serata tranquilla potrebbe regalarvi emozioni molto intense.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 giugno 2026), il Sole continua a sostenervi e vi regala energia e determinazione. Nel lavoro avete voglia di emergere e di dimostrare il vostro valore. Potrebbero arrivare conferme oppure nuove responsabilità da affrontare con entusiasmo. In amore, però, le stelle vi chiedono maggiore ascolto. Non sempre avere ragione è la cosa più importante.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, il cielo di oggi favorisce le scelte pratiche e la chiarezza mentale. Nel lavoro riuscite a mettere ordine in questioni rimaste aperte e questo vi permette di guardare avanti con più tranquillità. In amore siete più disponibili del solito a lasciarvi andare. Le stelle vi invitano a vivere il presente senza pensare troppo al futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il cielo favorisce le scelte pratiche e la chiarezza mentale.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 15-21 GIUGNO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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