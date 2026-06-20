Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende combattivi e desiderosi di ottenere risultati immediati. Tuttavia oggi sarà utile rallentare e riflettere prima di prendere decisioni importanti. In amore una parola detta con sincerità può cambiare l’umore della giornata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi regala serenità e voglia di stare bene. Nel lavoro potreste ricevere una conferma attesa oppure una piccola soddisfazione economica. In amore siete tra i più favoriti del cielo: lasciatevi guidare dai sentimenti.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi aiuta a comunicare con efficacia. Nel lavoro le vostre idee attirano interesse e potrebbero nascere nuove collaborazioni. In amore è una giornata ideale per chiarire dubbi e avvicinarsi a qualcuno.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente emotivi ma anche molto intuitivi. Nel lavoro riuscite a capire come muovervi con grande intelligenza. In amore il cielo favorisce chi ha voglia di ricominciare o di rafforzare un rapporto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro siete determinati e pronti a ottenere ciò che desiderate. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Le emozioni più vere arrivano quando abbassate le difese.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce precisione e chiarezza mentale. Nel lavoro siete molto efficienti e riuscite a sistemare situazioni complesse. In amore dovreste concedervi più leggerezza e vivere il presente senza troppe preoccupazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta fascino e armonia. Nel lavoro una collaborazione può rivelarsi preziosa. In amore torna il desiderio di condividere emozioni e progetti. Le stelle favoriscono gli incontri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito straordinario. Nel lavoro sapete individuare le occasioni migliori. In amore siete intensi e affascinanti. Una giornata molto positiva per i sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove favorisce entusiasmo e nuove prospettive. Nel lavoro potreste iniziare a pensare a un cambiamento importante. In amore il cielo vi invita a vivere le emozioni con maggiore continuità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi sostiene e vi rende più forti davanti alle difficoltà. Nel lavoro arrivano conferme e soddisfazioni. In amore cercate di essere meno riservati e più disponibili a condividere ciò che sentite.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 giugno 2026), Urano porta novità e intuizioni vincenti. Nel lavoro una soluzione originale potrebbe darvi un vantaggio importante. In amore cresce il desiderio di vivere qualcosa di autentico e fuori dagli schemi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende sognatori ma anche sorprendentemente lucidi. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore siete tra i segni più fortunati: le stelle parlano di dolcezza e belle emozioni.