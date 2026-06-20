Oroscopo Branko oggi, sabato 20 giugno 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 giugno2026:
Cari Ariete, Marte vi rende combattivi e desiderosi di ottenere risultati immediati. Tuttavia oggi sarà utile rallentare e riflettere prima di prendere decisioni importanti. In amore una parola detta con sincerità può cambiare l’umore della giornata.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi regala serenità e voglia di stare bene. Nel lavoro potreste ricevere una conferma attesa oppure una piccola soddisfazione economica. In amore siete tra i più favoriti del cielo: lasciatevi guidare dai sentimenti.
Cari Gemelli, Mercurio vi aiuta a comunicare con efficacia. Nel lavoro le vostre idee attirano interesse e potrebbero nascere nuove collaborazioni. In amore è una giornata ideale per chiarire dubbi e avvicinarsi a qualcuno.
Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente emotivi ma anche molto intuitivi. Nel lavoro riuscite a capire come muovervi con grande intelligenza. In amore il cielo favorisce chi ha voglia di ricominciare o di rafforzare un rapporto.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro siete determinati e pronti a ottenere ciò che desiderate. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Le emozioni più vere arrivano quando abbassate le difese.
Cari Vergine, Saturno favorisce precisione e chiarezza mentale. Nel lavoro siete molto efficienti e riuscite a sistemare situazioni complesse. In amore dovreste concedervi più leggerezza e vivere il presente senza troppe preoccupazioni.
Cari Bilancia, Venere porta fascino e armonia. Nel lavoro una collaborazione può rivelarsi preziosa. In amore torna il desiderio di condividere emozioni e progetti. Le stelle favoriscono gli incontri.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito straordinario. Nel lavoro sapete individuare le occasioni migliori. In amore siete intensi e affascinanti. Una giornata molto positiva per i sentimenti.
Cari Sagittario, Giove favorisce entusiasmo e nuove prospettive. Nel lavoro potreste iniziare a pensare a un cambiamento importante. In amore il cielo vi invita a vivere le emozioni con maggiore continuità.
Cari amici dei Capricorno, Saturno vi sostiene e vi rende più forti davanti alle difficoltà. Nel lavoro arrivano conferme e soddisfazioni. In amore cercate di essere meno riservati e più disponibili a condividere ciò che sentite.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 20 giugno 2026), Urano porta novità e intuizioni vincenti. Nel lavoro una soluzione originale potrebbe darvi un vantaggio importante. In amore cresce il desiderio di vivere qualcosa di autentico e fuori dagli schemi.
Cari Pesci, Nettuno vi rende sognatori ma anche sorprendentemente lucidi. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore siete tra i segni più fortunati: le stelle parlano di dolcezza e belle emozioni.