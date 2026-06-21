Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 21 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 21 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di equilibrio e sincerità. Alcune situazioni che vi hanno creato dubbi iniziano finalmente a chiarirsi. Nel lavoro la diplomazia sarà fondamentale per ottenere ciò che desiderate. In amore il cielo favorisce incontri, riavvicinamenti e momenti di grande complicità. Le emozioni tornano protagoniste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 giugno 2026), siete tra i segni più forti del giorno. L’intuito vi guida e vi permette di capire immediatamente quali sono le persone e le situazioni su cui vale davvero la pena investire. Nel lavoro potreste avere un’intuizione particolarmente felice oppure ricevere una conferma importante. In amore siete intensi e affascinanti: difficile resistervi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il desiderio di novità è forte e oggi potreste sentirvi attratti da esperienze diverse dal solito. Nel lavoro le stelle favoriscono chi ha il coraggio di sperimentare e di uscire dagli schemi. In amore siete spontanei e pieni di entusiasmo. Una conoscenza recente potrebbe diventare più interessante del previsto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra arma vincente. Nel lavoro state raccogliendo risultati importanti e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro impegno. In amore siete meno chiusi del solito e più disponibili a condividere emozioni e progetti. Le stelle favoriscono la stabilità e la fiducia reciproca.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 giugno 2026), la creatività è alle stelle. Avete idee originali e una grande voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita. Nel lavoro potreste trovare una soluzione innovativa a un problema che vi accompagna da tempo. In amore cercate rapporti autentici e capaci di rispettare la vostra libertà. Le nuove conoscenze sono favorite.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità si trasforma in forza. Riuscite a comprendere con chiarezza ciò che desiderate e questo vi rende più sicuri nelle vostre scelte. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi preziosa. In amore il cielo è particolarmente dolce: le coppie rafforzano il legame, mentre i single potrebbero vivere un incontro ricco di emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la creatività è alle stelle. Avete idee originali e una grande voglia di cambiare qualcosa.