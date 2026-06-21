Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende energici e desiderosi di ottenere risultati immediati. Tuttavia il cielo vi consiglia di non avere fretta. Nel lavoro una situazione che sembrava bloccata inizia lentamente a muoversi e presto potrebbero arrivare notizie incoraggianti. In amore siete appassionati ma anche un po’ impazienti. Cercate di ascoltare di più chi avete accanto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere illumina il vostro segno e vi regala serenità. Nel lavoro riuscite a costruire con calma e concretezza, qualità che presto saranno premiate. In amore avete voglia di stabilità e dolcezza. Le coppie vivono momenti di armonia, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da una persona molto diversa dal solito.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e curiosi. Nel lavoro le idee non mancano e una conversazione potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore siete affascinanti e pieni di iniziativa. Le stelle favoriscono i nuovi incontri e i chiarimenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna parla direttamente al vostro cuore. Oggi siete più sensibili ma anche più consapevoli delle vostre esigenze. Nel lavoro riuscite a capire al volo come comportarvi in una situazione delicata. In amore tornano serenità e voglia di costruire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi aiuta a ritrovare entusiasmo. Nel lavoro siete determinati e qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro valore. In amore cercate di lasciare da parte l’orgoglio. Un gesto semplice potrebbe rafforzare un legame importante.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce precisione e concretezza. Nel lavoro siete tra i più efficienti dello zodiaco e riuscite a risolvere questioni rimaste aperte. In amore le stelle consigliano di vivere con più leggerezza e meno timore di sbagliare.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di equilibrio. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto. In amore torna la voglia di condividere emozioni e progetti. Giornata favorevole per chiarire e ricominciare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica il vostro fascino e rende l’intuito quasi infallibile. Nel lavoro riuscite a capire prima degli altri quale strada seguire. In amore siete intensi e magnetici. Una giornata speciale per i sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi spinge verso nuove esperienze. Nel lavoro potrebbero nascere idee interessanti o occasioni da valutare con attenzione. In amore siete spontanei e pieni di entusiasmo. Una sorpresa potrebbe rendere la giornata memorabile.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno protegge i vostri progetti e vi aiuta a raccogliere risultati importanti. Nel lavoro cresce la fiducia nelle vostre capacità. In amore cercate di mostrare con più naturalezza ciò che provate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 giugno 2026), Urano porta novità e cambiamenti positivi. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare attenzione e apprezzamenti. In amore avete bisogno di libertà ma anche di autenticità. Le stelle favoriscono le nuove conoscenze.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende la giornata dolce e romantica. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto: potrebbe indicarvi una strada vincente. In amore siete tra i più favoriti del cielo e potreste vivere emozioni molto intense.