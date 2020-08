Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 29 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata problematica dal punto di vista sentimentale, le stelle non vi aiutano neanche nel lavoro, avete molti impegni, ma siete entrati in una fase provvisoria che cambierà in meglio a partire da settembre.

TORO

Cari Toro, in amore il cuore batte forte, state vivendo un periodo interessante, situazioni nuove e intriganti, non lasciatevi attirare in faccende poco chiare. Chi è rimasto fermo da tempo nel campo professionale avrà finalmente l’occasione per rimettersi in pista.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi dovrete pesare al meglio le parole da utilizzare, evitate scontri accesi e le recriminazioni, prestate maggiore attenzione al campo professionale ed evitate errori di distrazioni, oggi potrebbero costarvi caro.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox questa non sarà una giornata particolarmente piacevole per il vostro segno, accusate un po’ di tensione di coppia e in famiglia, occhio alle spese.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata positiva per voi, il cuore è guarito e il mese di agosto si concluderà bene, arrivano nuovi incontri per i single. Cercate soltanto di evitare le discussioni.

VERGINE

Cari Vergine, avete tanta voglia di fare anche con il vostro partner, Giove e Saturno sono dalla vostra parte, le stelle aiutano soprattutto i single. Novità positive anche nel campo professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle vi aiuteranno a trovare l’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 29 agosto 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 agosto 2020