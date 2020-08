Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 29 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la vostra sarà una giornata tesa e ricca d’agitazione, siate cauti, soprattutto con il partner, evitate scontri accesi. Sul posto di lavoro bisogna portare pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, parlate chiaro con il partner, risolvete i vostri problemi. Sul lavoro dovete essere più concentrati di così, avete tanta energia dalla vostra parte, usatela al meglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi secondo il guru delle stelle è una giornata positiva per il vostro cuore, apritevi ai nuovi sentimenti. In campo professionale prestate attenzione e non lanciatevi in mosse azzardate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, mattinata interessante per il vostro segno, la Luna è ancora dalla vostra parte, affidatevi però a persone che possano ricambiare i vostri sentimenti senza ferirvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, date il meglio di voi stessi, le stelle sono dalla vostra parte in questo periodo, evitate di perdere le staffe, il nervosismo non fa bene a nessuno. Avete tanti progetti in ballo in questo periodo e la vostra ambizione non conosce sosta.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox state accusando delle incertezze in amore, forse è giunto il momento di fare un bilancio e capire cosa cambiare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: il cielo è sereno, le stelle sono dalla vostra parte, date il meglio di voi stessi.

