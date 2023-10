Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 28 ottobre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta un fine settimana nel quale potrete chiarire molte cose. Tenetevi pronti ad affrontare persone o impegni importanti, anche se ultimamente vi siete tirati indietro. Per quanto riguarda l’amore, se c’è stata crisi, ora si può recuperare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 ottobre 2023), questo per voi sarà un fine settimana di grande recupero. Sfruttate questi giorni per chiudere accordi importanti a livello lavorativo. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà necessario avere un po’ di coraggio in più. Buttatevi!

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo una buona settimana nel corso delle prossime ore di questo fine settimana di fine ottobre potreste avvertire un lieve calo. Alcuni di voi si chiederanno se stanno facendo le scelte giuste e potrebbero sentirsi stanchi e nervosi. Rimandate anche i viaggi, che sono troppo faticosi. Per quanto riguarda il lavoro, aumenta il vostro potere. Bene così.

CANCRO

Cari Cancro, se ci sono persone che vi interessano potrete frequentarle senza particolari patemi o timori di qualasiasi tipo. Avete il giusto coraggio per agire. La giornata di domani, domenica, darà meno rispetto agli altri giorni. Se avete discussioni o problemi in famiglia è meglio affrontarli il prima possibile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 ottobre 2023), le stelle vi sono sempre più amiche e siete sempre più attivi e forti nel vostro agire. Questo incremento però corrisponderà a un aumento dell’intollerenza. Avete ora la possibilità di mettervi in gioco. Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, siete sempre molto comprensivi e c’è chi se ne approfitta un po’ troppo… Adesso avete una visione più chiara della vostra vita. Nel fine settimana potrete recuperare a livello sentimentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: le stelle vi sono sempre più amiche e siete sempre più attivi e forti nel vostro agire.