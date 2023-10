Oroscopo Paolo Fox della settimana 23-29 ottobre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 al 29 ottobre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 ottobre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, darete il meglio di voi stessi in ogni campo. Una settimana conturbante e piena di magia vi aspetta! Lasciate fluire l’energia che vi conferisce il Sole dello Scorpione e godetevi questo fine mese alla grande.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la settimana in arrivo è costellata di alti e bassi, ma per fortuna ci pensa una bella Luna piena nel vostro segno a farvi vivere un weekend che riequilibra ogni scompenso precedente.

GEMELLI

Cari Gemelli, ci saranno momenti no. vi conviene accettare con filosofia le prove che dovrete affrontare, sebbene non dovete mai e poi mai forzare gli eventi. La Luna piena vi invita a riflettere più a fondo sui vostri comportamenti istintivi.

CANCRO

Cari Cancro, tutto è bene quel che finisce bene: le stelle nei prossimi giorni vi sussurreranno parole d’amore e vi inviteranno a prendere tutto ciò che di buono incontrerete. Fate buon uso del fine settimana: la fortuna vi attende!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 ottobre 2023), una settimana nervosa e a tratti polemica è quella in arrivo: colpa dei pianeti nel cielo dello Scorpione. State attenti alle dispute e non fatevi prendere dalla smania di vincere per forza.

VERGINE

Cari Vergine, gli astri dei prossimi sette giorni vi invitano a cercare conforto nelle cose più semplici e care che avete. Sono favorite le fughe romantiche nel weekend.

BILANCIA

Cari Bilancia, la stagione dello Scorpione da un boost di sensualità alla vostra vita sentimentale. La forma fisica sarà al top e potreste approfittare di ciò per ritrovare intese perdute…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, godetevela al massimo, solo notizie positive per voi: ha infatti inizio la vostra splendida stagione, che sarà ricca di occasioni d’oro per la carriera e la vita amorosa. Occhio solo al plenilunio di sabato…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, vi sentirete un poco svuotati di energie nei prossimi giorni, ma non sarà nulla di impossibile da superare. Siate accorti con gli impegni che avete preso e non mettetevi sotto stress per questioni futili.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete solo di che godere: la prossima settimana promette molto a voi sotto diversi profili. Tante le soddisfazioni, in particolare in amore quando la Luna piena si alza nel cielo sabato…

ACQUARIO

Cari Acquario, occorre grande calma e prudenza a fine ottobre: le stelle non sono favorevoli, dovete muovervi come su dei gusci di uova se non volete combinare pasticci! Dedicate il week end al relax totale.

PESCI

Cari Pesci, la stagione dello Scorpione preme l’acceleratore sul vostro lato più pratico e concreto: fioccano accordi e intese utili. Anche il cambio lunare a fine settimana vi porta succose novità.

