Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 28 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese di febbraio (ormai alle porte) sarà importante per capire in quale direzione si sta andando, sia nel lavoro sia in amore. E’ un momento dove ci sono tanti dubbi, perplessità e anche tensione che poi dovranno sfociare in decisioni definitive e perentorie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 gennaio 2023), siate meno critici e permalosi altrimenti potreste rovinare sia rapporti sia sentimentali sia di amicizia. Se dovete fare qualche critica cercate di trattenervi fino a domenica. Altrimenti rischiate di fare danni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo non avete preconcetti, riuscite a non fallire quasi mai i vostri obiettivi. Pur non avendo conoscenza in tutti i campi, vi buttate senza timori. Coraggiosi. Saprete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare di che pasta siete fatti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se amate veramente la famiglia non trascuratela per il lavoro, trovate il tempo di stare con il vostro partner e i vostri figli anche organizzando una gita fuori porta o comunque qualcosa di diverso. Alcuni di voi stanno cercando di recuperare a livello economico dopo avere sostenuto spese eccessive.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 gennaio 2023), la cosa più importante che dovete fare è ritrovare una buona energia psicofisica perchè negli ultimi tempi sono stati un po’ pesanti. State tranquilli presto la situazione cambierà in meglio. Coraggio.

PESCI

Cari Pesci, fine settimana interessante ma anche stancante. Insomma, in linea con la settimana lavorativa appena finita. Svolta in arrivo, soprattutto per chi si è lasciato o ha vissuto una forte crisi d’amore nel mese di gennaio. Dovete non pensarci più e andare dritti per la vostra strada, il meglio sta per arrivare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: non avete preconcetti, riuscite a non fallire quasi mai.