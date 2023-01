Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 28 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi è un fine settimana importante, caratterizzato dal coraggio e dalla voglia di lottare. Se siete in bilico tra due storie è giunto il momento di prendere una decisione definitiva. Mettete un punto. Inutile tergiversare o fare finta di nulla, dovete capire da che parte volete stare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 gennaio 2023), sarà un fine settimana in cui dovrete cercare di risolvere un piccolo problema personale. Non preoccupatevi se vi sentirete particolarmente stanchi sia a livello fisico sia mentale. Possibile recupero a breve. Tenete duro ancora un po’.

GEMELLI

Cari Gemelli, fine settimana interessante ma vivete forti dubbi specie se avete un’attività in proprio. Dovrete continuare a credere in voi stessi e nelle vostre idee che vi daranno grandi soddisfazioni in futuro. Non mollate. Saprete togliervi belle soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, è probabile che chi ha un’attività in proprio in questo periodo debba rispondere pienamente delle sue azioni in ambito lavorativo. Tenete duro. Riuscirete a superare tutti gli ostacoli. Dimostrate a tutti di cosa siete capaci.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 28 gennaio 2023), fine settimana positivo per i nati sotto questo segno, il che induce ad aprirvi ad una persona che pensate sia il vostro punto di riferimento. Favorevoli saranno i prossimi giorni.

VERGINE

Cari Vergine, alcuni di voi stanno avendo delle difficoltà a livello fisico, vi sentite stressati e sotto pressione. Cercate di rilassarvi e se è possibile fate un viaggio, una gita fuori porta. Attenzioni alle discussioni, cercate di evitare quelle inutili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: fine settimana importante, caratterizzato dal coraggio.