Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 27 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in procinto di decidere se fare qualcosa di nuovo sul lavoro. Di dare una svolta magari. O avviare un’attività nuova. Una nuova avventura… Il fine settimana che è appena iniziato andrà in crescendo per la sfera sentimentale. Cogliete le occasioni che vi si presentaranno davanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 gennaio 2024), possibili dubbi e perplessità in questa giornata di fine mese: guardatevi dentro per capire dove dovete andare a parare. Non sarà certo facile fare delle scelte che possono “rovinare” qualche recente vittoria.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attende un fine settimana di fine gennaio di recupero, ma dovrete essere coraggiosi e non aver paura di dire la vostra. Potreste calare di rendimento sul lavoro, cosa che per voi non è normale. Cercate di tenere a freno la lingua… Potreste far del male a qualcuno o causare scontri inutili.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi ha in mente grandi progetti, potrà concretizzarli a partire dal mese di maggio. Il fine settimana che state vivendo vi farà ritrovare fiducia in voi stessi. Avrete novità positive sul lato economico, anche se vi troverete a dover far fronte a qualche debito passato. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 gennaio 2024), state cercando di superare lo stress accumulato in questi mesi. Marte, che inizia un transito positivo nel vostro segno, consentirà di ricevere buone notizie, in particolare a chi è stato molto male in questo ultimo periodo. Bene l’amore nel corso di tutto il fine settimana. Godetene.

PESCI

Cari Pesci, vi attende nel complesso un fine settimana sereno: la tensione potrebbe calare. Se siete in mezzo a conflitti familiari o vi siete allontanati dal vostro compagno, nel fine settimana potreste accusare il colpo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il fine settimana andrà in crescendo per la sfera sentimentale.