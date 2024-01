Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 27 gennaio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Marte è nel vostro segno, nel corso di questo weekend godrete di un’ottima fase d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, non tutti i problemi sono ancora stati superati. Se siete preoccupati, avete ragione. Un piccolo successo vi aprirà la mente verso altri traguardi. Non disperate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 gennaio 2024), nel lavoro non siete del tutto sicuri di quello che state facendo; non vi piacciono i cambiamenti radicali, ma all’interno del vostro ambito professionale potrebbe accadere qualcosa di particolare che vi indurrà a cambiare ruolo o aria… Perché no? Magari cambiare lavoro potrebbe essere la scelta giusta.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di questo fine settimana tornerà la voglia di amare: fate valere i vostri sentimenti e date spazio a ciò che vi interessa. Siete vogliosi di incontri speciali. Di buttarvi in nuove avventure.

CANCRO

Cari Cancro, di solito osservate ciò che vi accade intorno senza farvi coinvolgere. Cercate di evitare… Nel fine settimana vi aspettano nuovi incontri. Se siete single, non chiudetevi in casa: uscite e frequentate gente nuova!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 gennaio 2024), la giornata sarà nervosa e complicata per diversi di voi. Se avete delle difficoltà cercate di calmarvi e non affrontate tutto di petto. C’è uno stato di tensione che riguarda l’ambiente che vi circonda. Non perdete la concentrazione per una sfida a cui vi state preparando.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende una giornata di fine gennaio un po’ frenetica, non vi strapazzate tanto perchè potreste avere qualche problema fisico. Il fine settimana non sarà eccezionale, previste diverse difficoltà con gli altri. Se in amore vivete dei disagi, o siete perplessi, parlate chiaro con chi dovete.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: vi aspettano nuovi incontri. Se siete single, non chiudetevi in casa: uscite!