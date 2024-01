Oroscopo Paolo Fox della settimana 22-28 gennaio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 gennaio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 gennaio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, grande energia. Con la fine di gennaio riuscirete a dare tutto ciò che nella parte iniziale dell’anno non avete saputo dare e avrete anche un atteggiamento più positivo nei confronti della vita. Se avete avuto motivi di tensione o avete vissuto una chiusura, adesso dovrete cercare di superare questa tensione e cercare nuove soluzioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nel corso dei prossimi giorni avrete qualche riconoscimento inatteso nell’ambito lavorativo. Vi apprestate a vivere un mese di febbraio positivo. Dal punto di vista emotivo e relazionale nel corso delle prossime ore avrete qualche cosa in più. Marte e Giove in opposizione vi invitano a mettere a posto questioni pratiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, da venerdì state lottando contro un malessere fisico. Tranquilli: riuscirete a superare tutto brillantemente. L’invito delle stelle è quello di evitare di fare il passo più lungo della gamba dal punto di vista economico. In questa fase, magari avete ricevuto qualcosa da pagare, che vi ha creato un po’ di disagi.

CANCRO

Cari Cancro, in questa settimana potrete godere di una buona Luna insieme a Marte e Giove favorevoli. Questo vuol dire che il vostro segno ha molta voglia di amare e di esprimere quello che sente dentro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 gennaio 2024), non fate gesti troppo azzardati ed evitate i colpi di testa e le arrabbiature. Se una persona è lontana o se l’amore non funziona più è chiaro che prendere le distanze può essere una soluzione corretta. Siete in fase di grande tensione che potrebbe riversarsi anche nella sfera professionale.

VERGINE

Cari Vergine, è molto probabile che domenica qualche piccolo ritardo o un po’ di tensione potrebbe crearvi qualche grattacapo. Le stelle del futuro sono comunque positive in questa settimana. Molti di voi, già in primavera, potrebbero portare a compimento un grande progetto.

BILANCIA

Cari Bilancia, le coppie che hanno sofferto per qualche crisi o per qualche discussione di troppo entro il 16 gennaio, adesso dovranno cercare di recuperare perché questa fase è davvero cruciale. La fine di gennaio riuscirà a dare ciò che gli inizi del mese non hanno portato. Nel complesso è un cielo davvero positivo per le emozioni e per le relazioni sentimentali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete maggiori soddisfazioni. Vi trovate in una condizione di tensione sia in amore sia nelle relazioni interpersonali. Siete maggiormente consapevoli di ciò che desiderate e di ciò che volete davvero nella vita. Chi ha la possibilità di spostarsi o di cambiare aria, dovrebbe cominciare a valutare anche l’opportunità di trasferirsi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le stelle di domenica vi vedranno un po’ carenti in fatto di energia: vi conviene fare le cose con estrema calma. Se in questa fase vi siete stancati troppo, adesso sarà fondamentale recuperare. Con Sole e Venere dalla vostra parte, il contesto sociale e sentimentale è certamente positivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non basta avere un cielo positivo per ottenere ciò che desiderate. Coloro che in passato sono rimasti scottati adesso dovranno essere un po’ più liberi analizzando a fondo le situazioni che hanno attorno. In un periodo favorevole come questo, le opportunità da cogliere al volo non mancheranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, il Sole è nel vostro segno. Anche coloro che magari hanno detto qualche ‘no’ di troppo adesso potrebbero cambiare idea. E’ un cielo positivo per coloro che vogliono iniziare un progetto di lavoro. Se state facendo più cose, sarete chiamati a fare una scelta. Urano inizierà presto un transito nel vostro segno e questo potrebbe rendervi un po’ polemici e suscettibili.

PESCI

Cari Pesci, in questa fase abbiamo molti pianeti favorevoli ma chi si chiude in casa o è troppo diffidente potrebbe non coglierne gli effetti. Avete ben 5 pianeti a favore in questa fase, con Nettuno che potrebbe aiutarvi a coronare un sogno.

