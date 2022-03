Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 26 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 26 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per il fine settimana sarà meglio tenere a bada i nervi. Calma. Per quanto riguarda il lavoro, se c’è un progetto da portare avanti è il momento giusto per cercare di ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati da tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 marzo 2022), finalmente ci sarà una netta ripresa a livello fisico. Dovete avere pazienza e prudenza sul lavoro per ottenere il successo al quale aspirate da tempo. Forse troppo tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete sotto pressione per i tanti, troppi impegni lavorativi. Il fine settimana, in particolare la giornata di oggi – sabato 26 marzo 2022 -, potrebbe risultare importante dal punto di vista lavorativo.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende una giornata di fine marzo ricca di appuntamenti lavorativi o, se siete di riposo, di impegni extra. Per quanto riguarda i sentimenti non si tratta di un periodo felice, spensierato, ma guardate avanti con fiducia. Dovete farlo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 26 marzo 2022), può essere un fine settmana importante per i sentimenti, in particolare per le donne che sono alla ricerca di un amore importante, magari definitivo…

VERGINE

Cari Vergine, dopo qualche giorno di difficoltà siete finalmente in netta ripresa, almeno dal punto di vista fisico. Questo è il quadro perfetto per mettersi in gioco fino in fondo. Per osare. Provate a dare una svolta alla vostra vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: fine settimana importante per i sentimenti per i nati sotto questo segno. Godetevelo.